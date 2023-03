Bruce Willis renueva votos con su esposa tras diagnóstico de demencia frontotemporal: Así lució el actor en la ceremonia

Desde que Bruce Willis anunció su retiro, por padecer demencia frontotemporal, ha contado con el apoyo incondicional de su familia. Y como muestra de amor, su esposa, Emma Heming Willis, renovó sus votos de matrimonio con él.

El protagonista de "Duro de matar", de 67 años, primero fue diagnosticado con afasia, el trastorno que le ha ocasionado dificultades con el habla. Luego su familia anunció que además padece problemas de comportamiento por la demencia.

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes - we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr