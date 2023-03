Para un evento de Netflix: El aplaudido look que lució Mariana di Girolamo en Buenos Aires

23 mar. 2023 - 12:25 hrs.

La actriz chilena Mariana di Girolamo fue una de las invitadas a un evento de lanzamiento que hizo Netflix en Argentina, promocionando la serie "El Reino".

Esta producción filmada en el país trasandino, que estrenó esta semana su segunda temporada, cuenta en uno de sus episodios con la participación especial de la chilena.

El look de Mariana di Girolamo

El gran estreno de la ficción se realizó en Buenos Aires, con una serie de invitados tanto de la serie como del mundo del espectáculo argentino.

Hasta la alfombra roja Mariana llegó con un llamativo look que acaparó la atención de sus seguidores, siendo elogiado por la elección que hizo de la prenda.

Mariana di Girolamo

En concreto, di Girolamo llegó con un largo vestido amarillo que contaba con patrones irregulares de color rojo por encima, con un escote cerrado hasta el cuello, que dejaba sus brazos al descubierto.

La chilena combinó su look con un peinado estilo "pixie", con una chasquilla sobre su frente, y sus ojos perfectamente delineados negros.

"Anoche camino al estreno de 'El reino II', serie que tantas alegrías me ha traído. No se la pierdan que está tremenda", señaló en la descripción de la imagen, tomada en la vía pública, recibiendo miles de "me gusta" y decenas de comentarios.

Revisa la foto

Look de Mariana di Girolamo para la alfombra roja

