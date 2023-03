Daddy Yankee celebra su aniversario de bodas 28 con Mireddys González: ¿Cómo conoció a su esposa?

25 mar. 2023 - 19:00 hrs.

Daddy Yankee y su esposa son una prueba de que las relaciones sí pueden ser duraderas, incluso en el mundo del espectáculo. El famoso reguetonero celebró su aniversario de bodas número 28 y, una vez más, dejó ver el gran amor que le tiene a su compañera de vida, Mireddys González.

La pareja festejó este día tan especial (el 20 de marzo de 2023), donde se les vio en uno de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol.

Daddy Yankee y el amor por su esposa

El llamado rey del reguetón expresó abiertamente sus sentimientos en su cuenta de Instagram al cumplirse un año más de su fecha de bodas.

En un tierno video le hizo saber a su pareja lo feliz que se siente: "Hoy es un día importante porque estamos cumpliendo 28 años de aniversario. Baby, son 28, ¿oíste?", dijo el intérprete de "Gasolina", mientras abrazaba a su esposa en el estadio al que acudieron a ver el partido de béisbol.

En ese mismo video respondió su pareja y madre de sus tres hijos. Mireddys González exclamó con seguridad: “¡y los que faltan!”.

Daddy Yankee celebra 28 años de casado con su esposa (video) pic.twitter.com/yFMX7MM0kB — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) March 22, 2023

Más tarde, Mireddys también le dejó un comentario al pie de la publicación: “Yo también te amo, baby. La bendición de tenerte en mi vida es indescriptible. Que sean muchos más, 28 y seguimos contando”.

¿Cómo se conocieron Daddy Yankee y su esposa?

La historia de amor del llamado "jefe" del reguetón y su esposa comenzó cuando ambos tenían apenas 17 años. Aunque el cantante es bastante reservado con su vida privada, en algunas entrevistas sí ha dejado muy claro el valor que tiene para él la familia.

El intérprete asegura que su esposa creyó en él cuando nadie lo hacía. Ella es pieza fundamental en su vida y en su carrera.

¡Daddy Yankee le dedicó un video a su esposa tras su retiro de los escenarios! “Quiero recordarle al mundo quien fue la verdadera inspiración de mi carrera”, fue el mensaje que escribió el cantante en su publicación. El emotivo momento se dio en medio de su último concierto. pic.twitter.com/GFQS5tlxB6 — Última Hora Col (@ultimahoracol_) December 27, 2022

“Estuvo en esos momentos en que nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien era, por mi esencia”, aseguró en una entrevista concedida en 2016 al programa "Al Rojo Vivo".

Con su esposa tuvo tres hijos: Yamilette Ayala González, Jeremy Ayala González y Jesaaelys Ayala González.

