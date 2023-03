"Llegó a darme una cuota de felicidad": Daniela Aránguiz revela detalles de su "romance" con Luis Mateucci

22 mar. 2023 - 09:15 hrs.

La exparticipante de "Mekano", Daniela Aránguiz, estaría dándose una nueva oportunidad en el amor luego de su escandalosa última separación con su exmarido, Jorge Valdivia.

Ambos estuvieron juntos durante 17 años, enfrentando varias crisis matrimoniales en las que también estuvieron distanciados. No obstante, la propia Aránguiz reconoció que esta vez la separación es definitiva.

Así lo contó a Las Últimas Noticias (LUN) la propia Daniela, quien dijo que: "Dicen que cuando las mujeres toman la decisión (de separarse), el duelo ya lo están llevando hace al menos un año. Y para mí ahora es el momento para mantener la cabeza ocupada; mientras más cosas hago, menos pienso en lo que está pasando".

Su relación con Luis Mateucci

Sobre el romance que está iniciando con Luis Mateucci, la exmodelo indicó que el argentino "ha sido una persona muy linda conmigo. Creo que él llegó a darme una cuota de felicidad, de chispa, de diversión que me faltaba. Él es muy chistoso, muy livianito de sangre, alguien joven, sin hijos ni preocupaciones, vive el día a día, vive de sus negocios, viaja harto, le gusta invitarme a cosas".

"Él siempre me considera y antes no pasaba. Por ejemplo, me invita a un bar con sus amigos y antes me decían: '¿Qué vas a hacer ahí si son puros hombres?'. Me invita a bailar, a tomarnos un juguito, a almorzar o ir a una tienda de perfumes para regalarme algo", agregó.

Daniela Aránguiz

¿Tienen algo formal? Al respecto, Daniela señaló que aún no le colocan nombre a lo que tienen. "Lo paso bien con él (...) es rico porque nos estamos conociendo así. No me siento preparada para tener una relación muy seria, sobre todo porque estoy en pleno proceso de divorcio y espero que pueda pasar lo más pronto posible y que se lleguen a acuerdos, y que no me pongan problemas para eso", señaló.

Junto a Luis Mateucci suben historias desde diferentes lugares de Santiago. Durante el pasado fin de semana, ambos disfrutaron de una masiva fiesta en Espacio Riesco, que incluso, contó la presencia de Marcianeke.

"Había perdido mi juventud y no me arrepiento, porque he sido una mamá súper feliz. Ahora mi hija mayor va a cumplir 16 años y a mí se me había olvidado que tengo 37, que soy y me veo muy joven, que puedo salir y pasarlo bien", sentenció.

