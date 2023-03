La "maldición" de Daddy Yankee: ¿Por qué nadie quiere que apoye a su equipo en el Clásico Mundial de Béisbol?

21 mar. 2023 - 17:00 hrs.

Viral se ha hecho en redes sociales la que sería una "maldición" con la que carga el cantante Daddy Yankee y los equipos que ha apoyado en el béisbol.

Antes de seguir, un poco de contexto: durante los últimos días se viene realizando el Clásico Mundial de Béisbol, que puso a competir a las selecciones oficiales de todos los países que tienen ligas de dicho deporte.

La gran final se disputa este martes 21 de marzo, entre Estados Unidos y Japón. La nación norteamericana busca el bicampeonato.

¿La maldición de Daddy Yankee?

Si los estadounidenses quieren ganar, deberían preocuparse de no tener a Daddy Yankee apoyándolos. Lo anterior porque, coincidentemente, todos los equipos a los que ha respaldado en este campeonato mundial, desde los cuartos de final, han perdido.

Puerto Rico, el país natal del cantante, perdió en esta etapa frente a México por 5-4. Justo el artista los había ido a ver al estadio donde sus compatriotas no lograron sellar el paso a las semis.

En esta misma fase del campeonato, decidió apoyar a Venezuela en el duelo ante Estados Unidos, resultando los sudamericanos como los perdedores.

Daddy Yankee apoyando a los venezolanos

Y durante este fin de semana, en la etapa de semifinales, Daddy Yankee nuevamente fue al estadio y apoyó con todo a México, portando incluso la bandera en sus espaldas.

No obstante, pese a su euforia, los aztecas terminaron perdiendo ante Japón, que este martes juega la final. Daddy Yankee aún no señala a quién está respaldando esta vez, pero de seguro los creyentes en las supersticiones no quieren que sea a su equipo favorito.

Daddy Yankee rocking a Mexico flag 🇲🇽 pic.twitter.com/BW2cLGVHJ9 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) March 21, 2023

Todo sobre Daddy Yankee