La hallaron desnuda y desorientada: Ex estrella infantil Amanda Bynes es nuevamente internada en centro psiquiátrico

Los días de felicidad acabaron. Amanda Bynes regresó a un hospital psiquiátrico. La exestrella infantil tuvo una recaída que debió ser atendida con extrema urgencia.

No es la primera vez que le ocurre. En 2013 un episodio similar le costó su libertad. Un juez estadounidense le impuso una tutela personal tras presentar problemas de salud mental y consumo de drogas.

Esa fue una etapa difícil. La misma actriz confesó que fue un tiempo de oscuridad. Incluso, cuando inició los trámites para recuperar su libertad, alegó que sus padres abusaban de la tutela económica.

El nuevo episodio por el que atraviesa la actriz Amanda Bynes la puso en el ojo público otra vez. A la exestrella de Nickelodeon la encontraron sola en un barrio peligroso de Los Ángeles, California, detalla Univisión.

Un conductor se detuvo luego de que la artista, de 36 años, le hiciera señas. El hombre se asombró al verla desnuda y desorientada. Amanda le pidió ayuda, porque estaba saliendo de un aparente episodio psicótico.

Con el teléfono del hombre llamó al servicio de emergencias 911. La policía llegó y la trasladaron hasta la comisaría. Allí un equipo médico especializado la evaluó. Luego, ordenó internarla en un centro médico psiquiátrico.

Se trata de una orden de detención psicológica 5150, detalla el portal TMZ. A través de esta medida, una persona que enfrenta un episodio de salud mental es internada en contra de su voluntad. El paciente permanece 72 horas recluido mientras se evalúa su condición y si no representa un riesgo para los demás.

En 2013, cuando un juez le otorgó la tutela a su madre, la actriz intentó quemar la casa de una vecina de sus padres.

Actualmente, la protagonista de la película “She's the man" vive una historia de amor junto a su pareja Paul Michael, según reseña El Mundo. Estaba concentrada en mantener su salud mental luego de que en marzo de 2022 un juez pusiera fin a la tutela que recaía sobre ella.

why does Amanda bynes and her boyfriend look like a crackhead couple from my hometown pic.twitter.com/JhTBMDCSaX