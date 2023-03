"Estoy realmente destrozado": La desgarradora despedida de Fernando Alarcón a su fallecido amigo Eduardo Ravani

21 mar. 2023 - 13:00 hrs.

Una desgarradora despedida fue la que le dio el actor Fernando Alarcón a su amigo Eduardo Ravani, quien falleció durante esta semana a sus 81 años de vida.

A través del matinal de Canal 13, el también comediante dedicó algunas palabras a Ravani, cuya muerte lo dejó totalmente sorprendido, de acuerdo a lo que él mismo confesó.

"Es como si me faltara la mitad de mi cuerpo"

"Estoy realmente destrozado, porque me enteré hoy día a las 7 de la mañana de lo que le pasó a Eduardo, en circunstancia de que ayer habíamos estado conversando", comenzó diciendo.

En dicha conversación, de acuerdo a su relato, "estábamos comentando un partido de fútbol, estaba jugando la Católica, del cual era hincha él y yo también. Y no podía creerlo, un impacto muy grande. Se va de mi vida un compañero de muchos años".

Fernando Alarcón

"Él sabía que tenía cáncer bastante agresivo, pero estaba con un tratamiento que lo tenía hecho pedazos. Quedaba muerto, sin ánimos de nada", agregó.

Fernando Alarcón recalcó que, pese a su cansancio, de todas formas Ravani seguía trabajando y estaba redactando un libro sobre su experiencia en el mundo de la televisión chilena.

"Es como si me faltara la mitad de mi cuerpo, estoy muy impactado. Cuando recibí la noticia casi me morí. Increíble. No podía creerlo", confesó al cierre.

