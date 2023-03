Rocío Toscano revela el problema de salud que la llevó a alejarse de las redes sociales

20 mar. 2023 - 18:00 hrs.

La actriz Rocío Toscano suele utilizar sus redes sociales para mostrar diversos aspectos de su vida, sobre todo, evidenciar cómo han crecido sus hijos mellizos Alma y Luca, quienes el 28 de febrero pasado cumplieron dos años de edad.

Sus seguidores más activos, quizás ya se habían percatado de que la actriz no había estado tan activa en Instagram y, recientemente, contó que su ausencia se debió a un problema de salud.

El relato de la actriz

Mediante sus historias en esta red social, la intérprete publicó una foto suya explicando que sufre de ansiedad y que estuvo con una fuerte depresión.

"Me siento demasiado feliz, no he contado pero he desaparecido mucho en in (instagram) porque estuve con una depre muy fuerte y sufro de ansiedad", señaló.

Toscano también explicó que se encuentra en un tratamiento con una psicoterapeuta, lo que le ha permitido enfrentar el momento que está atravesando.

Instagram @rociotoscanoactriz

"Con ayuda de mi psicoterapeuta @paolasswinburn_psicoterapeuta (que la abandoné justo cuando estaba entrando en el hoyo) he podido asomar la cabeza a un mundo lleno de posibilidades", agregó.

En esa línea, acotó que "haber retomado terapia ha sido un nanai al alma. Junto con eso me puse un objetivo claro y desde hoy empiezo a trabajo por ello".

Finalmente, escribió; "aunque sea el primer día, es un logro para mí. He dicho".

Este lunes, Rocío Toscano comenzó con cambios de hábitos y según mostró en una publicación previa, está en un reto personal de 21 días, el cual consta de darse una ducha fría por la mañana, para luego hacer yoga, desayunar y ponerse a trabajar.

