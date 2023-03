Kika Silva celebra su cumpleaños junto a Gonzalo Valenzuela y publica romántica postal: "Eternamente agradecida"

20 mar. 2023 - 11:00 hrs.

La modelo y conductora de televisión Kika Silva celebró su cumpleaños número 31 el pasado fin de semana.

Dentro de las personas que acompañaron a la exreina del Festival de Viña del Mar en su nueva vuelta al sol, estuvo su pareja, el actor nacional, Gonzalo Valenzuela.

La relación fue confirmada por el mismo Valenzuela, quien reveló que con Kika Silva se conocieron en febrero pasado durante la gala del Festival de Viña y desde ahí que están juntos.

Pese a que no quieren formalizar su relación, el intérprete señaló que se encuentra "muy contento. Es una tremenda persona".

"Eternamente agradecida"

La cumpleañera publicó una serie de registros en su cuenta de Instagram de lo que fue la celebración de su cumpleaños.

"Fin de semana cumpleañero lleno de celebraciones improvisadas y de mucho amor", comenzó diciendo.

"Muchas gracias a mis amigos, a mi familia y a todos ustedes por su cariño y buena onda, eternamente agradecida", continuó en el posteo, el cual acompañó de fotografías y videos.

En una de las imágenes se puede ver junto a Gonzalo Valenzuela. En la postal, él aparece besando a la joven mientras ella sonríe.

"Amo que estés con Gonzalo", "me encanta la Kika con el Gonzalo", "me encanta esta pareja", "felicidades Kikaaa!!!! Todo el amor para ti con Gonzalo, me encantan", fueron algunos de los comentarios que recibió.

