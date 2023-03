Los mejores looks de la tercera jornada de Lollapalooza Chile 2023

19 mar. 2023 - 20:15 hrs.

El evento Lollapalooza Chile tiene este domingo su jornada de cierre, en un festival que se está desarrollando en el Parque Bicentenario de Cerrillos y que tuvo a grandes exponentes de la música durante sus tres días de duración.

Uno de los factores que más ha llamado la atención del público durante las últimas celebraciones del festival en nuestro país ha sido la atención que ponen los asistentes a los oufits, vestuario que impacta y deslumbra por su creatividad, ingenio y actitud de los fanáticos.

Los mejores oufits de la tercera jornada de festival

Durante los tres días que lleva Lollapalooza Chile, se han destacado los diseños atrevidos y creativos que ha llevado el público, inspirados en artistas con Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Drake y la moto mami, Rosalía.

En su tercera emisión, los algunos de los artistas que se presentarán son Tame Impala, The 1975 y Twenty One Pilots. En las redes sociales, los comentarios no tardaron para los fanáticos que más destacaron con su vestuario para este día.

Acá las imágenes:

Lollapalooza 2023