"Me tiene devastada": Las mejores reacciones a Rosalía cantando "Héroe" de Enrique Iglesias

Ya lo había realizado en Argentina y lo repitió en la versión chilena de Lollapalooza. Rosalía hizo furor en el escenario del festival de música con una versión low de "Héroe" de Enrique Iglesias, lo que generó decenas de comentarios en redes sociales.

Con una cámara apuntando a su rostro y logrando que el público prendiera las linternas de sus teléfonos móviles, la catalana emocionó a todos con su interpretación de uno de los clásicos del hijo de Enrique Iglesias.

Comentarios en redes

Al ver la transmisión, fueron varios los que acudieron a las redes sociales para expresar lo que habían sentido con el cover, principalmente abocados a que les causó emoción.

"Me tiene devastada", "La Rosalía canta mejor Héroe de Enrique Iglesias que el mismísimo Enrique Iglesias" y "está haciendo un pedazo de cover", fueron algunas de las reacciones.

Revisa las reacciones:

Las unicas que me se de rosalia son las mas viejas 🤣 hasta coreando héroe de enrique iglesias 🤭 — Messi 🏆 (@kleyosto_) March 19, 2023

#LollaCL2023 Rosalía haciendo un pedazo de cover de "Héroe" de Enrique Iglesias — Rodrigo Vergara (@roverg) March 19, 2023

Rosalia cantando “héroe” en Chile me tiene devastada 😭 — Alexia 🦭 (@flores_flrss) March 19, 2023

La Rosalía canta mejor Héroe de Enrique Iglesias que el mismísimo Enrique Iglesias — Leslie (@MegaAddict11) March 19, 2023

Qué hace Rosalía cantando héroe de Enrique Iglesias 😦 #LollaCL2023 — Gina (@gincon_g) March 19, 2023

rosalía cantando héroe mientras el público encendía sus linternas 🥹💘 pic.twitter.com/3qLw3ShiGv — dinamaRЯca (@dinamarcavt) March 19, 2023

Sorpresa a los chilenos

Uno de los mejores momentos de la jornada fue cuando la catalana se detuvo por un momento para entregar un mensaje sobre una supuesta canción dedidacada a nuestro país.

"Mira Chile, cuando sabía que iba a venir aquí, que iba a volver a cantar aquí, me hice mucha ilusión. Me hice tanta ilusión que quise preparar una canción especial, que he tenido que practicar muchísimo para hacerla hoy", aseveró, ante la expectación del público.

Posteriormente las ansias de todos subieron cuando aseveró que "me gustaría cantarla a capella, pero necesito mucho silencio, ¿ok?", para finalmente terminar con un Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le, logrando que todos terminaran el icónico grito de los chilenos.

¿Dónde ver en vivo la segunda jornada de Lollapalooza Chile2023?

Pese a que en años anteriores, se podían seguir los conciertos a través de la señal de un proveedor de TV cable, en esta ocasión, si bien será más limitado, también podrás ver a algunos artistas en las plataformas digitales del festival.

Tal y como sucedió durante la jornada anterior, a pesar de los inconvenientes, la segunda fecha de Lollapalooza Chile será transmitida a través del canal de Youtube oficial del evento, plataforma que tendrá algunas de las presentaciones del festival en forma gratuita para los usuarios.

Horario sábado 18 de marzo

12:45 a 13:15 Stailok (Costanera Center Stage)

12:45 a 13:15 Masquemusica (Axe Stage)

13:00 a 13:45 Baus (Perry’s Stage)

13:15 a 14:00 Villano Antillano (Banco de Chile Stage)

13:15 a 13:45 School of Rock (Kidzapalooza)

13:45 a 14:30 Código Abierto (Aldea Verde)

14:00 a 14:45 El Kuelgue (Costanera Center Stage)

14:00 a 14:45 Benito Cerati (Axe Stage)

14:00 a 14:45 Red Bull batalla (Perry’s Stage)

14:30 a 15:15 Go, Go Gallo Pipe (Kidzapalooza)

14:45 a 15:30 Louta (Banco de Chile Stage)

15:00 a 15:45 Melanie Ribbe (Perry’s Stage)

15:15 a 16:00 Clemente (Aldea Verde)

15:30 a 16:15 Marilina Bertoldi (Axe Stage)

15:30 a 16:15 Young Cister (Costanera Center Stage)

16:00 a 16:45 Madds (Perry’s Stage)

16:00 a 16:45 Nano Stern (Kidzapalooza)

16:15 a 17:15 Danny Ocean (Banco de Chile Stage)

16:45 a 17:30 Yael Meyer (Aldea Verde)

17:15 a 18:15 Suki Waterhouse (Axe Stage)

17:10 a 17:45 Young Miko (Perry’s Stage)

17:30 a 18:15 Sinergia Kids (Kidzapalooza)

18:00 a 19:00 Cris MJ (Perry Stage)

18:15 a 19:00 Benjamín Walker (Aldea Verde)

18:15 a 19:15 Aurora (Banco de Chile Stage)

19:15 a 20:15 Tove Lo (Costanera Center Stage)

19:15 a 20:15 The Rose (Axe Stage)

19:15 a 20:15 John Summit (Perry’s Stage)

19:45 a 20:45 Ases Falsos (Aldea Verde)

20:15 a 21:30 Rosalía (Banco de Chile Stage)

20:30 a 21:30 Alison Wonderland (Perry’s Stage)

21:30 a 23:00 Drake (Costanera Center Stage)

21:30 a 22:30 Cigarettes After Sex (Axe Stage)

21:45 a 23:00 Armin Van Buuren(Perry’s Stage)

