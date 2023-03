El video de Shakira que muestra cómo ha cambiado desde su adolescencia: Así lucía hace 32 años

A los 14 años Shakira ya era una prometedora artista e iniciaba su exitosa carrera musical con la productora Sony. Desde su debut, los cambios de la cantante colombiana han sido muchos.

En los años 90, Shakira se consolidó como una de las artistas más importantes de la industria musical. Durante esa década lanzó el álbum "Pies descalzos", que incluían temas como "¿Dónde estás corazón?" "Antología", y "Se quiere, se mata".

En 1998, obtuvo otro éxito con su segundo álbum de estudio, "¿Dónde están los ladrones?", logrando copar las carteleras con los sencillos "Ciega, sordomuda", "Tú", "Inevitable" y "Ojos así".

Desde entonces, los cambios en la vida de Shakira han sido muchos, que han incluido desde variaciones en el color de su cabello, que pasó de negro a rojo y luego a rubio, hasta en su estilo musical.

