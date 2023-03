Creadores de 31 Minutos cuentan qué palabras chilenas se usan en México tras éxito de la serie

18 mar. 2023 - 07:45 hrs.

Nuestra lengua chilena es muy particular, y en muchos países de Latinoamérica coinciden en que tenemos el español más difícil de entender.

Sin embargo, en el último tiempo, y gracias a las redes sociales, muchas palabras de nuestra lengua se han popularizado a nivel hispanohablante. De hecho, parte de esta expansión de nuestros modismos, especialmente en México, se debe a la popular serie infantil 31 Minutos.

31 Minutos y la propagación de la lengua

"Chile es un país relativamente pequeño en comparación con México. Y lo que sucede con los países pequeños es que sus palabras son menos conocidas", indicó Soledad Chávez, lingüista de la Universidad de Chile.

"Entonces, la maravilla de '31 Minutos', de alguna forma, internacionalizó el español de Chile", complementó la académica.

En conversación con Las Últimas Noticias, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, creadores de la serie, revelaron qué palabras chilenas se hicieron conocidas en México y actualmente se usan en el país azteca.

Los modismos chilenos más conocidos y usados en México

Fome

Cachai

Tantas lunas

Pololos

Completo

Guagalón

Poto

Curao

Guachito

Taco

"El sueño es que se viera fuera de Chile, pero era solo eso un sueño. No nos cuidamos de decirle papel confort al higiénico y cosas así", explicaron a LUN.

"Desde la segunda temporada, cuando se vendió a Nickelodeon Latinoamérica, tuvimos que hacer cambios para que se entendiera". Aunque, aclararon que no fue necesario con todas las palabras. "'Fome' quedó, 'guagua' no, porque en otros países es micro y no bebé. Cosas así", explicó.

