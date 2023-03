Pedro Pascal saca sus "pasos prohibidos" con acalorado baile y se vuelve viral en TikTok

17 mar. 2023 - 16:00 hrs.

El actor chileno Pedro Pascal es una de las grandes estrellas de Hollywood en la actualidad.

El intérprete tuvo pequeños personajes en series policiales, luego encarnó roles secundarios en producciones como "Game of Thrones" o "Narcos"; y, actualmente, se luce como el protagonista en "The Last of Us" y "The Mandalorian".

El fin de semana pasado, incluso, Pascal fue uno de los presentadores de la edición 95 de los premios Oscar, la cual se celebró el domingo 12 de marzo.

"Hoy conocí la envidia"

Un usuario de TikTok identificado como @neftadlangel publicó un video en que aparece Pedro Pascal con quien, según los comentarios, sería la actriz y comediante, Tiffany Haddish.

El actor sacó varios aplausos luego de un acalorado baile con la artista, quien le "perreó" frente a todos los presentes.

El baile, que fue grabado por todos quienes se encontraban a su alrededor, terminó con un cariñoso abrazo entre ambos. El video ya suma más de 2,2 millones de reproducciones en la red social china y se ha llenado de comentarios.

"Jajaja, qué grande el mandaloriano", "esta mujer lo hizo por todos los latinos", "él todo tímido", "hoy conocí la envidia" y "quiero ser ella", fueron algunos de los mensajes que se leen en el post.

