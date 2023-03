Karen Bejarano tras conocer a la famosa actriz Jennifer Aniston en Paris: "Es una diosa"

18 mar. 2023 - 08:00 hrs.

Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, el pasado jueves 16 de marzo, comenzó su travesía por París, donde tuvo la oportunidad de conocer a la famosa actriz de Friends, Jennifer Aniston.

En su viaje, la cantante nacional se dedicó a conocer diferentes lugares de la llamada "ciudad del amor", entre ellas, el Arco del Triunfo, la Ópera y la Torre Eiffel.

Ir a la siguiente nota

De acuerdo a LUN, esta vez no fue como una simple turista, sino que estuvo invitada por el exitoso servicio de streaming, Netflix, a un visionado especial de la película "Misterio a la vista", la secuela de "Misterio a la borda", que será lanzada por la plataforma este 31 de marzo.

"La verdad es que ha sido alucinante, jamás pensé que conocería la ciudad de las luces de una manera tan impactante. Tenía muchas ganas de conocer estos lugares románticos y cosmopolitas. La Torres Eiffel es imponente y tiene mucha magia desde donde se le mire", dijo.

Conoció al elenco

Hace dos semanas la cantante recibió la invitación por parte de la empresa de entretenimiento y tuvo que guardar muy bien el secreto.

"Desde ese día comencé la búsqueda de un vestido de diseño nacional, ya que para mí es importante visibilizar el trabajo de los talentos de mi país", comentó.

Para la cita, a Karen Bejarano le tocó estar sentada a metros de los protagonistas de la película, Jennifer Aniston y Adam Sandler.

En la entrevista, la influencer chilena comento lo fanática que era fanática de la actriz.

"Jennifer, o sea, es una diosa. Tengo la colección de "Friends" en DVD comprada en un Blockbuster, o sea, la amo mal", dijo.

En cuanto a Adam Sandler, comentó que "me encanta lo versátil que es a la hora de hacer comedia, siempre deja un mensaje en sus películas y eso lo encuentro muy interesante". "Los amo a ambos", prosiguió.

Pesé a no conseguir una selfie con los protagonistas, recalcó que "Adam me tocó la mano" y junto con otras invitadas de la plataforma se tomó una foto con el director de la cinta, Jeremy Garelick, y reveló "me preguntó si me había gustado la película, jajaja".

Instagram Karen Bejaranov

Instagram Karen Bejaranov

Instagram Karen Bejaranov Instagram Karen Bejaranov

Todo sobre Karen Bejarano