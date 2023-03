Fue considerado el "Pequeño Hércules" por su físico cuando era un niño: Así luce hoy Richard Sandrak

16 mar. 2023 - 08:00 hrs.

Hace más de dos décadas, viral se hizo el caso de Richard Sandrak, un niño proveniente de Ucrania que fue conocido como el "Pequeño Hércules" por la gran cantidad de músculos tonificados que poseía pese a sus apenas 8 años.

Corría el año 2000 cuando Richard fue comenzó a ser entrevistado por medios de comunicación de todo el mundo, por tener solo un 1% de masa corporal en su momento más "fitness", y ser capaz de levantar 3 veces su propio peso.

Una historia increíble, que escondía años de abuso de parte de su padre, Pavel Sandrak, un campeón mundial de las artes marciales en Ucrania.

Una infancia llena de abusos

En un comienzo, él le incentivó, siendo un niño, a realizar actividad física. Poco a poco su progenitor le fue poniendo más presión, llegando a ejecutar diariamente 300 sentadillas y 600 flexiones, en sesiones de entrenamiento que podían durar 7 horas, explicó él mismo a un programa llamado Inside Edition en 2021.

Su progenitor lo comenzó a llevar a diferentes exposiciones alrededor del mundo, con el objetivo de que su hijo ganara cada vez más popularidad. Uno de los momentos que recordó Richard, fue cuando lo llevaron donde el entrenador Frank Giardina y su esposa, la ex Miss Fitness América, Sherry.

"Al principio pensé: '¿Es esto un enano? ¿O es una especie de truco de fotografía?'", fue lo que dijo Giardina el ver al entonces niño, aceptándolo para que estuviera en una competencia de culturismo, de acuerdo a las memorias que tiene Richard.

Fue en ese momento cuando saltó a la fama y comenzó a hacerse conocido mundialmente como el "Pequeño Hércules", de quien incluso se hizo un documental llamado "El niño más fuerte del mundo" en 2004.

Ganando miles de dólares al mes, todo cambió cuando cumplió los 11 años, ya que su padre, Pavel, fue enviado a la cárcel por maltrato intrafamiliar contra la madre de Richard. Eso provocó que cortara todos sus lazos con él, dejando atrás el fisicoculturismo.

¿En qué está hoy Richard?

A sus más de 30 años, actualmente Richard Sandrak se dedica a la actuación, ejerciendo como doble de riesgo en películas de acción.

"Estoy muy orgulloso de mi pasado. No es algo que no quiero que la gente sepa, es solo que no me voy a quedar atrapado viviendo en este", señaló en la citada entrevista.

Sobre levantar pesas, dijo que aquello "se volvió aburrido", aunque todavía sigue haciendo actividad física, sin la frecuencia de cuando era solo un niño.

