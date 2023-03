¡No te los pierdas! Estos son los días en que se emitirán los nuevos episodios de "Casado con Hijos"

14 mar. 2023 - 15:30 hrs.

¡Atención fanáticos de "Casado con Hijos"! La exitosa serie de Mega, que volvió el pasado viernes 10 de marzo, estrenó una nueva temporada con un gran éxito de sintonía, y ya tiene los días confirmados en los que se estrenarán todos los episodios.

Los personajes de la ficción, Titi (Dayana Amigo), Nacho (Fernando Godoy), Kena (Javiera Contador) y Tito (Fernando Larraín), volvieron a sacar risas entre los chilenos, tal como lo hacían hace 15 años, demostrando que siguen vigentes entre su público.

¿Qué día se emitirán los episodios?

El viernes 10 fue al aire el primer episodio, y luego el domingo 12 se estrenó el segundo, liderando en ambos días la audiencia. Mientras que en su debut logró obtener 20 puntos de rating, el segundo episodio repitió la hazaña de encabezar las preferencias de los televidentes, con 18,1 puntos.

Esto último fue un hecho meritorio, ya que además de competir con los otros programas de la televisión chilena, también lo hizo con la transmisión de la ceremonia de los Premios Oscar y el último episodio de la serie "The Last of Us".

Casado con Hijos

Para tranquilidad de quienes ya se hicieron la idea de ver los nuevos episodios los días viernes y domingo en horario prime, Megamedia confirmó que este será el horario en que se emitirán los capítulos de ahora en adelante.

Es decir, todos los viernes y domingo, después de Meganoticias Prime, a eso de las 22:30 horas, podremos disfrutar de los nuevos capítulos de "Casado con Hijos".

Asimismo, todas las temporadas, incluyendo la nueva, se encuentran disponibles a través de MegaGO, la plataforma que reúne el mejor contenido de nuestro canal, por solo $2.990 mensuales.

