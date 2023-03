"¿Me estás tratando de echar la culpa?": El incómodo momento que vivió Pedro Pascal en la alfombra roja de los Oscar

13 mar. 2023 - 13:00 hrs.

El actor chileno Pedro Pascal fue uno de los presentadores de la edición 95 de los premios Oscar, la cual se celebró este domingo 12 de marzo.

Previo al inicio de los premios más esperados por los fanáticos del séptimo arte, el actor tuvo su paso por la alfombra roja, donde fue entrevistado Lety Sahagun y Axel Kuschevatzky.

Mientras se desarrollaban los Oscar, HBO estrenaba el último capítulo de "The Last of Us", serie que protagoniza el chileno, y fue en ese contexto que le realizaron una incómoda pregunta relacionada con la producción.

"¿Me estás tratando de echar la culpa?"

"Hoy es una noche ocupada porque se estrena el último episodio de la primera temporada de 'The Last of Us' creo que tú fuiste el que dio el spoiler de que viene una segunda temporada", señaló Lety Sahagun.

Frente a esto, Pedro Pascal respondió: "No, no fue mi culpa para nada, fue un anuncio oficial que pasó por todo el mundo".

Pedro Pascal en la alfombra roja de los Premios Oscar 2023 / AFP

"Entonces no es tu responsabilidad", agregó la entrevistadora, ante lo que Pedro reiteró que "no" y luego le dijo: "¿Me estás tratando de echar la culpa?".

"No, no, no, es que ayer leí que tu habías empezado...", dijo Lety. "Ah, sí, que es posible que empiece este año", acotó Pedro.

El intérprete también explicó que no tiene certezas sobre cuándo iniciaría la nueva parte de la serie, reiterando que aunque se baraja que sea este 2023, aún es una posibilidad y no está confirmado. En esa línea, luego agregó que "estoy nervioso", para continuar respondiendo peguntas.

