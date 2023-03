"Fue maletero": Jajá Calderón anuncia acciones legales tras sufrir golpiza por parte de Claudio Reyes

13 mar. 2023 - 12:00 hrs.

El humorista Óscar Gangas reveló que el comediante Claudio Reyes golpeó a su colega Jajá Calderón en una cena entre artistas desarrollada en Melipilla, Región Metropolitana.

El pleito se produjo luego de que Calderón empezara a imitar al Presidente Gabriel Boric. Fue en ese momento cuando Reyes perdió el control y le dio un golpe de puño e insultó al comediante.

"Yo estaba de cabecera de mesa, comencé a imitar a Boric, con el mismo discurso que hizo en la ONU", explicó Jajá, para luego acotar que su colega "fue maletero, me pegó a mano media cerrada, otros dos combos, y el cuarto no llegó porque lo separaron. Gracias a Dios me supe contener".

"Terminé con una crisis de pánico"

Calderón se refirió al violento episodio que vivió con Reyes y anunció que iniciará acciones legales contra el actor.

"Nada justifica la violencia, nada justifica su accionar, pero no lo puedo decir yo, tendrá que decirlo la justicia", señaló Jajá en entrevista con La Cuarta.

Luego de la agresión, a Claudio "se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y, como no entiende, será la justicia la que determine responsabilidades", acotó el afectado.

Tras el golpe "terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente", contó Calderón.

