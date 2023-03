Actor Gene Hackman luce irreconocible en su primera foto en 20 años: Así se mantiene a sus 93

Los años no pasan en vano. El actor de cine estadounidense, Gene Hackman, es una prueba viviente de ello. A sus 93 años, un grupo de paparazzis captó imágenes del famoso Lex Luthor de las cintas de "Superman" de los años 70.

El aclamado actor de Hollywood está apartado de las pantallas. En la actualidad se dedica a la escritura de novelas. No guarda ninguna relación con la estresante vida que caracterizó sus años de gloria.

Las imágenes más recientes de Hackman se hicieron virales en las redes sociales. Al actor de grandes producciones como "Sin perdón" o "The French Connection" lo captaron las cámaras de New York Post en una estación de gasolina de Santa Fe, México.

Aunque luce bastante diferente a su época dorada en el cine, lo que sí parece es que conserva su energía y vitalidad porque conducía su auto y recargaba solo el tanque de gasolina.

En las imágenes el actor de "Arde Mississippi" lucía una gorra, un chaleco y gafas de sol. Luego de recargar combustible se detuvo unos minutos a comprar comida en un local cercano.

New photos of Hollywood Legend Gene Hackman have been released. He is currently 93-years-old. These are the first photos of him in years. pic.twitter.com/5pn1wXN81w