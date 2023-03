Amigo de Piqué dice que él no es el villano en la ruptura con Shakira: "Quizás es al revés"

11 mar. 2023 - 20:00 hrs.

Desde que salió a la luz la separación de Shakira y Gerard Piqué, los fans de la cantautora colombiana han asumido que el exdeportista es el “malo de la película”, más aún luego de que el retirado futbolista del Barcelona se empezara a dejar ver en compañía de su novia Clara Chía. Sin embargo, Jordi Basté opina de forma diferente.

El periodista español respondió preguntas sobre su relación con la cantautora colombiana y el exfutbolista catalán, con quienes compartió en más de una ocasión.

Según Infobae, Basté se declaró miembro del “team Piqué”, en contraste con los seguidores de la cantante que apoyan sus desahogos a través de las canciones que le ha dedicado al padre de sus hijos, Milan y Sasha.

Jordi Basté revela curioso detalle de Shakira

El presentador de televisión fue entrevistado en el “Late Show” del canal español TVE, donde su colega Marc Grió le hizo preguntas sobre la famosa pareja.

El periodista comentó un detalle que notó en Shakira durante las tres o cuatro veces que coincidió con ella y Piqué en algún restaurante.

“Ella es una profesional y después de comer va al tocador a peinarse, porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta”, apuntó.

Reminiscing moments at the TQG shoot pic.twitter.com/SFtBgTNkYU — Shakira (@shakira) February 28, 2023

¿Shakira es la villana y no Gerard Piqué?

Por otro lado, Basté dejó muy claro de qué lado está en el drama de la intérprete de “BZRP Sessions #53” y el jefe de Kosmos.

“Conozco a Shakira, pero mi amigo es Piqué”, apuntó, antes de dejar entrever que tal vez la historia no es como muchos la imaginan y que el exjugador de la selección española no es el culpable de la ruptura.

Jordi Baste, amigo de Piqué, así se expresa de Shakira y del futbolista. pic.twitter.com/Mf31n4znSd — tacodealacran (@tacodealacran) March 10, 2023

“Gerard no ha hablado de su separación. Se ha convertido en el malo de la película, y mientras no sepamos todos los detalles, no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices”, dijo.

Luego remató: “Y algunos se sorprenderán. Y quizás es justo al revés de como se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”.