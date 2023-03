Actriz Cansu Dere reaparece a casi un mes del terremoto en Turquía y revela accidente: "No quería preocupar a nadie"

11 mar. 2023 - 09:00 hrs.

A casi un mes del devastador terremoto que ocurrió en el lado este de Turquía, que también afectó a Siria, la actriz Cansu Dere finalmente reportó cuál es su estado de salud, reconociendo que se encuentra viva, aunque accidentada.

Quien dio vida a la Dra. Asya en la teleserie "Traicionada", había evitado aparecer públicamente, pese a que en redes sociales incluso la dieron por muerta.

Un video en TikTok dio por cierta esa información, y Cansu no había querido referirse a aquello, pese a que en sus publicaciones de Instagram muchos de sus seguidores le estaban entregando su pésame.

Cansu Dere explica lo que le ocurrió

La destacada periodista turca de espectáculos, Birsen Altuntas, reveló en su sitio que logró conversar con Cansu Dere recientemente, vía telefónica, contándole la actriz que había tenido un accidente casero.

Tras dicho imprevisto resultó con su talón lesionado, lo que ha impedido su movimiento. Por lo mismo, no ha querido salir de su hogar, hasta recuperarse en un 100%.

Cansu Dere en "Traicionada"

¿Por qué no quiso explicar cuál era actual estado de salud en su Instagram? Al respecto, la turca respondió que "no quería preocupar a nadie, no soy alguien que use mucho las redes sociales de todos modos".

"Quiero usar Instagram como un álbum donde comparto mis momentos felices", añadió, reapareciendo de esta forma en el ojo público.

Recordemos que la actriz firmó un contrato con Disney+ Turquía, comprometiéndose a grabar una serie llamada "Personality".

