"Tiene una ambición innata": Qué dice la carta astral del actor chileno Pedro Pascal

El actor chileno Pedro Pascal se ha ido convirtiendo en una de las grandes estrellas de Hollywood.

Luego de haber tenido pequeños personajes en series policiales, pasó a encarnar roles secundarios en producciones como "Game of Thrones" o "Narcos"; y, actualmente, se luce como el protagonista en "The Last of Us" y "The Mandalorian".

Este jueves, por ejemplo, se anunció que se encuentra dentro de la última lista de presentadores que tendrán los próximos Premios Oscar 2023, anunciada este jueves.

Cuando la carrera de un actor va a en ascenso, comienzan a surgir diversas interrogantes sobre su vida personal y, en ese contexto, un medio británico reveló la carta astral de Pedro Pascal.

La carta astral es una especie de fotografía de cómo estaba el cielo en el momento en que nació una persona y, según la astrología, sirve para conocer los aspectos personales de alguien, como interpretar su personalidad, psicología y relaciones con los otros.

¿Cuál es la carta astral de Pedro Pascal?

Pedro Pascal nació el 2 de abril de 1975, por lo que su signo solar es Aries, lo que significa que es "una maravilla infantil ante el mundo", informó Metro.

Este signo también puede significar que tiene problemas con la impulsividad, un poco de mal genio o que se aburre con facilidad.

"Actuar es una elección natural para un Sol en Aries como Pedro Pascal, lo que garantiza que no haya dos días iguales y le permite canalizar su energía apasionada en su oficio", indican en el medio.

El signo lunar de Pedro Pascal, en tanto, corresponde a Capricornio y representa el interior de las personas, básicamente, lo que queda oculto hacia los demás.

Al tener la luna en Capricornio, "Pedro tiene una ambición innata, abordando las cosas con estrategias planificadas previamente en lugar de seguir la corriente. Este signo lunar también denota una fuerte ética de trabajo", señalan.

Adicionalmente, sobre el signo ascendente del actor, es decir, el que representa su apariencia externa, el cómo es visto cuando se conoce por primera vez, no se tiene claridad.

Pedro contó que como se perdió su acta de nacimiento, no sabe si su ascendente es Géminis o Cáncer.

Géminis se caracteriza por sus cualidades sociales y de sentido del humor, aunque tienen la connotación de ser difíciles de entender. Por otro lado, Cáncer aprecia el hogar, la familia, la comodidad y hablar.

