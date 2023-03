"¿Todavía tengo lengua?": La sufrida entrevista de Pedro Pascal que lo hizo sudar como nunca

Pedro Pascal (47) es el nuevo entrevistado del exitoso programa estadounidense "Hot Ones" del canal First We Feast en YouTube. Esta serie invita a los famosos a responder ingeniosas preguntas mientras comen alitas de pollo, pero bañadas en salsas picantes de diferentes intensidades.

Este programa se ha vuelto una sensación de Internet tras hacer sufrir a grandes celebridades como Matt Damon, Shaquille O'Neal, Paul Rudd, Margot Robbie y Gordon Ramsay, entre otros.

Antes de comenzar, Sean Evans, entrevistador del show, consultó a Pascal qué tan tolerante es el actor chileno con las comidas picantes.

"Era muy bueno con la comida picante, cuando era un hombre joven con órganos internos más jóvenes. No sé si sigo siendo igual de tolerante", comentó Pedro Pascal.

TOMORROW on #HotOnes, Pedro Pascal takes on the Wings of Death. 💀 Will he make it to the end? Find out @ 11AM ET. 🔥 pic.twitter.com/h4Dwe3Crt2