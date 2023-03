"Yo no creo en el matrimonio": La reacción de Tere ante romántica propuesta de Lucas en "La Ley de Baltazar"

08 mar. 2023 - 22:09 hrs.

La relación entre Tere y Lucas parece fortalecerse en cada capítulo de "La Ley de Baltazar", más aún tras la noticia de que ambos serán padres.

Sin embargo, el entusiasmo le jugó una mala pasada al hijo de Baltazar, ya que le hizo una romántica propuesta a la futura madre de su hijo, que no fue bien recibida por ella.

"Había pensado en decirle a tu mami que nos casemos"

Todo comenzó cuando Lucas le pidió a Tere poder acercarse a su panza para hablarle a su hijo, lo que desató la risa de la ex de Gerónimo.

"Hola, bueno, te quería contar que con tu mami estamos muy felices, te estamos esperando", le señaló a su futuro retoño.

Pero la gran revelación vino después: "Y también había pensado que, en una de esas, podía decirle a tu mami que nos casemos".

En ese momento, fue interrumpido por Tere, quien le expresó incómoda: "¿Te pegaste en la cabeza tú? ¿Nos vamos a casar por la guagua? No, o sea, estamos bien así, por qué nos vamos a casar, vamos viendo cómo avanzamos y ahí cachamos".

"Te voy a ser súper sincera. Teresa y matrimonio no van juntos. Yo no creo que en el matrimonio, no es lo mío", añadió.

Lucas entendió de inmediato que su comentario no había sido del agrado de su pareja y prefirió no insistir. Eso sí, aceptó el rechazo solo con una condición: "Me tienes que dejar hablarle a la panza", algo que Tere sí recibió de buena manera y sellaron el momento con un beso.

