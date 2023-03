"The Last of Us": ¿Cuándo y a qué hora se estrena el último episodio?

06 mar. 2023 - 19:30 hrs.

"The Last of Us", la serie de la plataforma de streaming HBO Max, que está inspirada en el videojuego del mismo nombre, llega a su fin.

Sin embargo, no será un hasta siempre, ya que está confirmada la producción de una segunda temporada de la serie que tiene como protagonista al actor chileno del momento, Pedro Pascal.

¿Cuándo se estrena el último capítulo de "The Last of Us"?

Luego de 8 episodios, la primera temporada concluirá con el capítulo 9 que tendrá por título "Busca la luz", el que se estrenará este domingo 12 de marzo a través de la plataforma HBO Max.

El último episodio de la popular serie, se estrena a las 22:00 horas de Chile del mismo domingo 12.

La última entrega de la serie está dirigida por Ali Abbasi y fue escrito Craig Mazin, quien estuvo a cargo de escribir ocho de los nueve episodios de "The Last of Us", desde que fue estrenada el 15 de enero del 2023.

Logramos escapar de los chasqueadores y llegamos a nuestro destino junto con Ellie y Joel. ¿Están listos? No te pierdas el final de temporada de #TheLastOfUs este domingo solo por @HBOLAT y #HBOMax. pic.twitter.com/14UPClTb2E — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) March 6, 2023

¿Premios Oscar 2023 o el final de "The Last of Us"?

Los fanáticos del cine y las series tendrán una difícil encrucijada este domingo 12 cuando se enfrenten a una de las preguntas más comunes al momento de sentarse frente a la pantalla: ¿qué ver?

Esto debido a que el final de la serie del momento será estrenado justo cuando se esté desarrollando la edición 95 de los Premios Oscar, evento que comienza a las 21:00 horas de nuestro país.

De todos modos, no habrá necesidad de buscar algo más interesante en la parrilla programática, ya que el cine y las series se tomará las pantallas sí o sí.

