Karol G reaviva las sospechas de un romance con Feid por su canción "Tus gafitas"

Karol G se anotó tremendo acierto al estrenar su colaboración “TQG” con Shakira en paralelo con el lanzamiento de su cuarto álbum, “Mañana será bonito”.

Una de sus canciones pareciera estar inspirada en el cantante colombiano Feid, con quien han vinculado sentimentalmente a la “Bichota” desde hace un tiempo.

Se sabe que la letra de su hit con Shakira es una dedicatoria con punzantes indirectas a las exparejas de las dos famosas colombianas, Anuel AA y Gerard Piqué. Un caso diferente es el de “Tus gafitas”, tema incluido en el nuevo disco, pues los fans especulan está dedicado con cariño a Feid, conocido también como Ferxxo.

”Tus gafitas” de Karol G es una canción dedicada para Feid, no hay pruebas pero tampoco dudas. pic.twitter.com/RRgimuliOp — Feid Site (@feidsite) February 24, 2023

Las sospechas toman más fuerza tras la publicación de un video donde la intérprete de “El Barco” aparece ejecutando una coreografía al son de la nueva pieza musical, refiere RCN.

El baile de Karol G al son de “Tus Gafitas”

Carolina Giraldo -nombre real de la cantante- estrenó su álbum el 24 de febrero de 2023, y dos días después compartió en TikTok un video con el baile de “Tus gafitas”.

La exponente del género urbano mueve brazos y caderas a la vez que se saca y vuelve a poner unas gafas oscuras.

El uso de este accesorio, sus pasos y algunas frases de la canción son los elementos que hacen pensar en un flechazo con Ferxxo.

Las sospechas del romance de Karol G y Feid

RCN refiere que los seguidores de Karol le piden en sus redes que confirme lo que para ellos es un secreto a voces, y que les resulta evidente por varios detalles.

Primero, varias frases de la canción dan la impresión de hacer alusión a un cambio en la amistad de Giraldo y Feid. “Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar, es obvio que me gustas y no lo puedo esconder. No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”.

Además, el póster oficial de la pieza incluye unas gafas de monturas verdes, similares a las que caracterizan a Feid.

POR Q NADIE HABLA DE LOS LENTES DEL FERXXO EN EL VISUALIZER DE TUS GAFITAS DE KAROL G pic.twitter.com/O6twCxmcor — la sensación del bloque 🍑 (@eliendepre) February 24, 2023

Por otra parte, los fans identifican un parecido entre los movimientos de Karol G y unos pasos que le han detectado a Feid.

Feid con un nuevo baile de "A Veces" para Tiktok. Nueva trend? 👓🕺💚🔥 pic.twitter.com/5g27wmZBiE — FERXXO MAFIA (@ferxxomafia) November 9, 2022

