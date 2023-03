"Perdí la noción": Daniela Aránguiz revela que no tiene recuerdos del choque que sufrió tras discusión con Valdivia

02 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Daniela Aránguiz vivió uno de los días más difíciles de su vida el pasado lunes 27 de febrero. Temprano por la mañana protagonizó una discusión con su exmarido, Jorge Valdivia, luego que ella revelara que él tendría una relación con la diputada Maite Orsini.

Este episodio pasó a la Fiscalía, investigado por el cargo de violencia intrafamiliar (VIF); sin embargo, eso no fue lo único que le ocurrió a Aránguiz durante dicha jornada.

Horas más tarde, la exbailarina de "Mekano" chocó su auto contra una reja de contención, en medio de una concurrida avenida del sector oriente de la región Metropolitana.

¿Qué pasó en el choque?

Sobre este altercado, Daniela conversó en el programa "Zona de Estrellas", explicando que, tras vivir un presunto hecho de violencia con su expareja, no tenía ánimos para cocinar y decidió salir a comprar comida.

"Yo estaba en mi pieza y dije 'no voy a cocinar, voy a comprar' (…) Tomé el auto, que fue un error, y sí tuve un choque con una reja. Doy gracias a Dios que no pasó nada, que no le pasó nada a nadie. Y lo peor es que salí de mi casa y nadie me vio que había salido", indicó.

Tras chocar contra la reja, fue su hermano, el cantante Rigeo, quien la fue a auxiliar, aunque no tiene muchos recuerdos de aquello.

"Después, claramente, yo perdí noción de muchas cosas. No me acuerdo que mi hermano me haya ido a buscar a la clínica y me haya llevado a la casa. Yo pregunté '¿y cómo llegué a la casa?' y me dicen que me fue a buscar al Rodri (Rigeo)", agregó.

Afortunadamente, Daniela Aránguiz logró salir ilesa del choque, retomando las actividades de su vida diaria sin mayores contratiempos.

