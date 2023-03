"Cuídala mucho": La emotiva despedida de Anita antes de realizarse importante examen médico en "La Ley de Baltazar"

01 mar. 2023 - 20:39 hrs.

Una emotiva escena se vivió en el último capítulo de "La Ley de Baltazar", luego que Anita se despidiera de su familia en Cochamó para viajar a Santiago para tratar el cáncer que padece.

Su enfermedad ha impactado fuertemente no sólo en la vida de Anita, sino también en su entorno familiar.

Gabriel se ha visto afectado, pero también su ex, Fernando, quien no fue capaz de contener las lágrimas.

"Cuídala mucho"

Luego que Baltazar se comprometiera a costear el tratamiento, Anita viajará a la capital para realizarse un examen que le permita conocer el avance de su enfermedad.

Antes de partir, visitó la casa de su expareja, Fernando, para despedirse de él y del hijo de ambos, escena en la que se vivió un emotivo momento.

"Me voy a despedir del Mati, pero... no, ¿sabes qué? Me cuesta mucho despedir de él. Me despides tú", le dijo Anita a Fernando, en medio de lágrimas.

Posteriormente, su ex se acercó a la actual pareja de Anita: "Gabriel, cuídala, ¿ya? Cuídala mucho", le expresó, sin poder contener las lágrimas.

