Chile vs. Estados Unidos: Pedro Pascal y "Happy" compitieron por saber qué país tiene la mejor comida

01 mar. 2023 - 19:30 hrs.

Pedro Pascal una vez más logró ganarse el corazón de sus fanáticos. Esta vez, el actor chileno participó de una particular competencia gastronómica con otro conocido actor.

Se trata de Jon Favreau, quien aparece en las sagas de "Iron-Man" y "Spider-Man", interpretando a Harold "Happy" Hogan.

En esta oportuniad, se trató de una especie de versus, en el que ambos actores consumieron comida chilena y estadounidense. En este caso, Pascal debió probar la comida norteamericana, mientras que Favreau la nacional.

En primer lugar, el actor que forma parte de la exitosa serie "The Last of Us" debió probar los chocolates Reese's. Por otro lado, "Happy" degustó los Súper 8. En esta primera ronda, el victorioso resultó ser Favreau.

Todo sobre Pedro Pascal

¿Empanadas de pino?

Acto seguido, Pascal debió comer el conocido cuarto de libra con queso de McDonald's. No obstante, Favreau tuvo la oportunidad de probar un plato típico chileno, el cual suele ser muy consumido, sobre todo, en las Fiestas Patrias: la empanada de pino.

"Está muy bueno", fue la reacción del actor estadounidense, luego de dar el primer mordisco a la empanada de pino. A su vez, asumió que Pascal fue el ganador de esa ronda.

YouTube LADbible TV

¿Quién resultó vencedor?

El reto siguió su rumbo, pasando por los alfajores hasta la marraqueta con palta, hasta que finalmente el ganador fue Pedro Pascal, con un marcador de 4 a 1.

Pese a su derrota, el actor que interpreta a "Happy" manifestó sentirse muy asombrado con la comida chilena. A esto se sumaron las palabras de Pascal, quien también dejó en claro que en Chile existe una buena variedad de "snacks".

Revisa aquí cómo fue la competencia gastronómica

Todo sobre Famosos chilenos