"Debo cuidarme": Marcianeke explica el motivo por el cual no ha ido a Talca durante meses

El cantante chileno Marcianeke hace varios meses se radicó en la región Metropolitana, concretamente en Colina, donde se construyó una casa en una parcela en la que vive con parte de su familia.

Desde hace tiempo que el oriundo de Talca no visita su comuna sureña y recientemente lo explicó en sus redes sociales, señalando que si no va, es porque se está "cuidando".

Esto, porque muchos recordarán que la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una banda de dicha localidad que tenía planeado secuestrar al intérprete, por un problema que tuvieron con él en una fiesta.

Durante la noche de este domingo 26 de febrero, el cantante subió una larga declaración en la cual se excusa frente a sus fans de Talca por no haber ido a la comuna.

"Mi gente de Talca, los amo con todo mi corazón, ustedes saben muy bien lo que he ayudado, sin alumbrar para la tele para que no haya gente hueo... que juzga sin saber. Lamentablemente no he podido ir porque hay productoras que 'no se ponen vivos' y no valoran el trabajo", indicó de entrada.

En este sentido, añadió que "tengo que andar piola, porque la envidia cada vez está más grande y debo cuidarme de un asalto o secuestros como se ha sabido en ocasiones, pero gracias a Dios salgo sano y salvo de cada problema".

"Yo me la juego día a día para sacar la cara por mi comuna, diciendo con orgullo que soy talquino y amo mis completos mojados", sumó.

A modo de cierre, indicó que "Dios me bendiga a mi Talquita y hasta los que me juzgan sin saber. Haciendo las cosas bien o mal, habrá gente criticando".

