Uno de los personajes de la televisión chilena más famosos por sus "imitaciones" es Raquel Castillo, que saltó a la fama hace más de 10 años tras aparecer en el programa "Factor X Chile".

Luego de varios años desaparecida del ojo público, hace algún tiempo reapareció en el ojo público, convertida en una influencer de Instagram.

Raquel Castillo

Allí la celebridad realiza sus imitaciones y números humorísticos, como el que protagonizó este lunes 20 de febrero en la ciudad de Viña del Mar, hasta donde llegó caracterizada como Christina Aguilera.

Raquel Castillo y su imitación a Christina Aguilera

En las afueras del Hotel Sheraton, donde alojaría la estrella dentro de las próximas horas, Castillo hizo su aparición con una larga peluca rubia y un traje metálico, saludando a las personas apostadas en el lugar.

Raquel comenzó a cantar la canción "Ven conmigo" de Aguilera, y dio una entrevista como si fuera la verdadera Christina, hablando en español con un acento en inglés.

"Yo estoy muy emocionada de estar en Chile, la verdad, no se imaginan ustedes (...) me parece genial, me cuesta mucho hablar la verdad el castellano, pero yo como norteamericana estoy emocionada de estar en Chile", señaló.

Luego se tomó una serie de imágenes con el público presente, quien canto juntó a ella los temas de la norteamericana, que este jueves 23 de febrero se presentará en el Festival.

