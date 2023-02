22 feb. 2023 - 01:15 hrs.

La presentación de Belén Mora en el Festival de Viña del Mar 2023 no tuvo un final feliz. Pese a que se ganó la Gaviota de Plata, la comediante no convenció al público en la Quinta Vergara, lo que derivó en las primeras pifias de esta versión del espectáculo estival.

Pese a que se le veía algo contrariada por la situación, la comediante nacional no dejó pasar la oportunidad de dejar un mensaje antes de retirarse del escenario, cuando María Luisa Godoy y Martín Cárcamo salieron a despedirla.

¿Qué dijo Belén Mora?

"Me encanta que se expresen. Esa es la idea", fueron las primeras frases de Mora, para luego lanzar un mensaje que fue interpretado como un ataque a Yerko Puchento (Daniel Alcaíno), quien se "bajó" de la instancia asegurando que no tenía un público apto para su rutina.

Todo sobre Belén Mora

"Los comediantes dependemos del publico, no del día que toque. Del público. Agradezco la experiencia que he vivido, me voy con el mejor de los recuerdos. Fueron maravillosos, espectaculares. Y me voy a llegar a tomar las piscolas", sentenció.

Los chistes de Belén Mora

En su rutina de sus "víctimas" fue la abogada Carmen Gloria Arroyo, a quien derechamente le dijo lo guapo que encontraba su pareja, Bernardo Borgeat, quien trabaja haciendo asados.

Otra de las famosas de quien hizo chistes fue de María Luisa Godoy, por la cantidad de hijos que tiene, 5, comparando su familia con la cantidad de integrantes de Los Jaivas.

También estuvo en su rutina la exsubsecretaria de salud, Paula Daza, de quien destacó la gran cantidad de blusas que mostró en televisión mientras era autoridad.

Todo sobre Viña 2023