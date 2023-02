22 feb. 2023 - 01:09 hrs.

Belén Mora por poco fue devorada por el "Monstruo" del Festival de Viña del Mar, con una rutina que partió bien, pero que se fue apagando hacia el final, recibiendo pifias de los presentes en la Quinta Vergara.

El largo chiste sobre los apoderados de los colegios y la ensalada no logró convencer a la audiencia del lugar, quienes comenzaron a abuchearla.

Todo sobre Belén Mora

Afortunadamente, para Belén, los animadores hicieron ingreso al recinto, cortando la "tensión" que existía entre la comediante y parte del público.

"Se la regalaron"

Fueron ellos quienes le entregaron la Gaviota de Plata a la comediante, y por poco le entregaron la de Oro. No fue así solo porque Belén quiso seguir contando chistes, para así hacerse merecedora del galardón.

Belén Mora en el Festival de Viña / Bizarro

Esta decisión no fue la más óptima, ya que la segunda parte de su rutina no convenció para nada al público, el cual derechamente la pifió, y no le entregó la Gaviota dorada.

En redes sociales se armó el debate sobre si Belén Mora era realmente merecedora de la Gaviota de Plata, la cual fue entregada, en todo caso, luego que la gente la pidiera.

Revisa el debate que se generó en redes sociales

La gaviota de plata es la nueva antorcha #vina2023 — Ryan (@papapuerco) February 22, 2023

Cuando le dieron la gaviota de plata los animadores al ver como terminó la primera parte de la rutina debieron despedir a Belen Mora



Error de Martín y Maria Luisa que querían forzar la de oro y provocaron que Belén hiciera el bis #Viña2023 — Tevitos (@TevitosCL) February 22, 2023

En resumen rutina #Fomeeee de #belenaza le regalaron la gaviota, los animadores hicieron tiempo llenándola de elogios para poder dársela #vina2023 — Marcela Aguilar (@Marceagr) February 22, 2023

Belén Mora no se merecía gaviota, premio forzado por los animadores, es una falta de respeto para los artistas de antaño que les costaba ganar una gaviota, hace falta Vodanovic#Viña2023#Fomeeee#festivaldeviña — Francisco (@Panchi1973) February 22, 2023

La belen debió haberse ido cuando le dieron la gaviota de plata no mas, la embarraron los animadores #Viña2023 — 🎶Yeny🎶 (@YenyK77) February 22, 2023

Debió haber aceptado la de oro en la primera oportunidad... Total iban a decir que se la regalaron igual #Viña2023 #FestivalDeViña2023 — Ángel Díaz 🤓 #QuédateEnCasaSiPuedes (@maniacotv) February 22, 2023

Que vergüenza la gaviota la regalaron los animadores acaso no escuchaban las pifias... #Viña2023 — pdelgado (@pdelgado66) February 22, 2023

Todo sobre Festival de Viña