21 feb. 2023 - 00:40 hrs.

Una sólida rutina fue la que presentó el comediante Diego Urrutia durante la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2023, en la cual repasó algunas etapas de su vida, sacando risas en toda la Quinta Vergara.

Uno de los momentos que más carcajadas provocó fue cuando bromeó con los habitantes de la comuna de Ñuñoa, comuna típicamente estigmatizada en diferentes bromas en redes sociales.

Todo sobre Viña 2023

El chiste del Ñuñoino

En un momento de su rutina, el comediante recordó que en una ocasión estaba en una fiesta en la que estaba un ñuñoino, el cual reparó en su acento al hablar.

Cabe destacar que Diego Urrutia es oriundo de Temuco, comuna ubicada al sur de Chile, y hace 6 meses se encuentra viviendo en la región Metropolitana.

Diego Urrutia

En dicha celebración, de acuerdo a su relato, le comenzó a hablar "un tipo con calcitas (calzas), shortcito (short), cortaviento de colores. El loco me queda mirando y me dice, 'sabes que me gusta como hablas, me gusta tu acento... pintoresco'".

"'Que pesado dije yo'. 'No si me gusta como hablas, me gusta tu acento... es como si estuvieras cantando cueca todo el rato'. 'Dije, oh el hue.. pesado', no lo pesqué y me fui. Me fui zapateando", agregó, desatando las isas del público.

En redes sociales repararon en esta broma, destacando que Ñuñoa se ha convertido en un "meme" durante el último tiempo.

Ñuñoa es un meme forever 😂#Viña2023 — Fabián Israel 🌈 (@Fa__Israel) February 21, 2023

Todo sobre Festival de Viña