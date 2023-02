17 feb. 2023 - 23:58 hrs.

La cantante Vesta Lugg es uno de los personajes del espectáculo nacional que suele dar que hablar tras presentarse en la gala del Festival de Viña del Mar.

Año a año, la chilena-canadiense sorprendía con excéntricos atuendos, sin embargo, la temática sustentable de la "Noche Cero" del certamen musical, hizo que este 2023 hiciera todo lo contrario.

Desfiló en ropa interior

Vesta impactó al aparecer en la alfombra roja con una propuesta que rescata la esencia femenina, desfilando solo con ropa interior.

La cantante se robó la atención al usar ropa interior de color gris, junto a unas sandalias plateadas, outfit que acompañó de diversos accesorios como anillos, pulseras y aros de color plateado que combinaban con su atuendo.

"Mis papás tampoco se lo esperaban", comenzó diciendo la cantante al ser entrevista en la "Noche Cero".

"No hay nada más sustentable que no comprar nada", agregó la influencer.

Desfilar en ropa interior "es sentirse muy empoderada, el cuerpo femenino es muy poderoso, traemos a la vida a todos los que estamos acá", complementó.

Sobre como surgió la idea de su look, detalló que: "Estábamos sentadas, literalmente, en la cocina con mi mejor amiga. Estábamos hablando de la sustentabilidad en lo cotidiano, ser más conscientes con el consumo, el consumo circular, ropa usada, y me dice, '¿sabes qué? No hay nada más sustentable que no comprar nada y efectivamente, aquí estoy como me ven".

