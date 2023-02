¿Retomaron su relación? El coqueto intercambio de mensajes entre Ignacia Michelson y Marcianeke

15 feb. 2023 - 09:15 hrs.

El cantante Marcianeke junto a la chica reality, Ignacia Michelson, tienen un vínculo muy especial, el cual comenzó como un romance, que luego devino en una amistad que se mantiene hasta el día de hoy.

Hace algunos días se hizo viral la noticia del cambio de vida que está teniendo el cantante, el cual fue impulsado principalmente por Michelson, quien lo "introdujo" en el deporte.

El mensaje de Ignacia Michelson

Esta semana, el cantante subió una serie de imágenes en un posteo a sus redes sociales, correspondientes al momento en que grabó el video musical de una canción junto a Harry Nach.

En la descripción, Marcianeke escribió, "ya todos saben que eres mía", parte de las líricas de este nuevo tema, provocando que Ignacia Michelson le dejara un coqueto mensaje.

La chilena le contestó, "¿Se sabe?", generando un intercambio de comentarios con el artista, quien le replicó un escueto, "sí".

Lo anterior provocó la euforia de los fans de la pareja, quienes especularon con que ambos podrían haber retomado su relación. "No me pueden encantar más", "no me hago ilusiones", "el que come callado come dos veces", son algunos de los mensajes que se pueden encontrar en el posteo.

