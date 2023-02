15 feb. 2023 - 12:30 hrs.

El escenario de la Quinta Vergara es la vitrina principal de nuestro país en cuanto a llevar a la fama a cientos de artistas y humoristas que año tras año se presentan en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Sin embargo, existe una leyenda a la cual los encargados de hacer reír en el espectáculo, le tienen terror: el "Monstruo de Viña", el cual es famoso por catapultar una carrera, o bien, sepultar las aspiraciones de un artista a tan solo minutos de subirse a la tarima.

En esta publicación te dejamos cinco presentaciones de comediantes que no supieron conquistar al público en Viña del Mar, a tan solo 17 días de la edición número 62 del Festival.

Todo sobre Festival de Viña

Los humoristas que fracasaron en Viña

Ricardo Meruane en 2011 y 2016

En una jornada que es considerada unas de las mejores del festival con la apertura del cantante británico Sting y un emocionante cierre de Los Jaivas, no todo fue color de rosas. En el año 2011, Ricardo Meruane se presentaba por primera vez en el Festival. No obstante, apenas se subió al escenario, las pifias del público no cesaban, ya que exigían la vuelta del exlíder de The Police.

En aquella oportunidad, intentó hacer reír al Monstruo con una rutina que no convenció a los miles de asistentes y donde lo más recordado fue su frase "gracias, gracias, no se molesten" y una peluca que pocos comprendieron.

No obstante, el comediante no se rindió y se presentó por segunda vez en Viña 2016, pero el resultado fue el mismo. En aquella oportunidad, pudo estar casi 50 minutos sobre el escenario, pero no logró obtener ningún galardón.

Óscar Gangas 1998

Quiso hacer una presentación redonda criticando el humor con doble sentido. Sin embargo, no esperó que el público de la Quinta Vergara reprochara sus dichos y chistes, convirtiéndose así en el ícono de los artistas pifiados del certamen.

No obstante, en el año 2011 tuvo revancha con una impecable rutina que hizo reír al Monstruo de Viña con gran holgura.

Checho Hirane en 1984

El famoso presentador y humorista chileno, Checho Irane, intentó calmar con múltiples chistes al público que pedía la vuelta del cantante español, Dyango y posteriormente, comenzó a saltar en una cama elástica.

La situación causó indignación entre los asistentes, por lo que el humorista debió terminar su rutina de forma abrupta a tan solo 12 minutos de haber entrado en acción.

Vanessa Miller en 2003

La connotada actriz interpretó a su personaje "La Nana argentina", pero no fue aceptada por los asistentes del Festival, quienes comenzaron a responder de forma negativa todas las preguntas de la trasandina y ni el conocido animador Antonio Vodanovic pudo controlar la situación.

Jani Dueñas en 2019

La humorista fue recibida con bastante atención tras el elogiado show de Marc Anthony, pero con el transcurso de los minutos los asistentes del certamen comenzaron a pifiar a la intérprete de Patana de 31 Minutos.

Tras varios intentos, la comediante no pudo dar vuelta la situación y pasó a convertirse en la primera artista en ser criticada durante la edición LX del Festival.