Estado de salud de Paquita la del barrio preocupa a sus fanáticos: Tuvo que cancelar un show

13 feb. 2023 - 23:07 hrs.

La cantante Francisca Viveros Barradas, conocida popularmente como Paquita la del Barrio, tuvo que cancelar su más reciente show en México, debido a su delicado estado de salud.

La artista mexicana tuvo una recaída por fuertes dolores en la ciática, una molestia que recorre el trayecto del nervio ciático. Es decir, un dolor que abarca desde la parte baja de la espalda, pasando por caderas y glúteos hasta las piernas.

Show cancelado

Debido a su enfermedad, tuvo que cancelar una presentación que realizaría el pasado sábado 11 de febrero en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

En su lugar, se presentó la cantante Ana Bárbara, con quien iba a compartir escenario ese mismo día.

"El miércoles (8 de febrero) ella estaba con el dolor. Me dijo: 'Me duele, no puedo'”, reveló Francisco Torres, representante de la intérprete de “Rata de dos patas”.

Fue sedada para aliviar el dolor

Ante esta situación, la artista fue trasladad al Hospital ABC de la Ciudad de México, donde recibió un tratamiento específico para los dolores que sufría.

“Le pusieron un parche con un medicamento que se asemeja a la morfina. Está durmiendo, pero nada de gravedad en la salud de Paquita, simplemente fue un ‘rebote’ del medicamento que se le aplicó”, explicó Torres.

Problemas de salud que la acomplejan hace tiempo

Desde fines del 2021, la también actriz, viene arrastrando problemas de salud que la han obligado a tomar reposo, cancelar shows e incluso usar silla de ruedas en algunas ocasiones.