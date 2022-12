Conoce cuál es el nuevo reconocimiento de recibió Pailita en su ciudad natal

08 dic. 2022 - 18:00 hrs.

El artista chileno de Trap, oriundo de Punta Arenas, Pailita, no deja de sumar reconocimientos en su creciente carrera musical, que lo está llevando a hacerse escuchar en numerosos países del mundo.

Tal ha sido su éxito en la industria musical que recientemente consiguió llevarse a su casa un premio "Musa", por ser reconocido como el "Artista urbano del año" (2022).

"No tengo palabras para describir la emoción y alegría que siento, solo me queda agradecer a todos los que nunca han dejado de confiar en mí, en especial a mi equipo de trabajo y los que me apoyan día a día. Esto es para ustedes y vamos por más!! Los amo familia… ", escribió en ese momento Pailita en su Instagram.

Todo sobre Pailita

"Ciudadano ilustre"

Como si no fuera suficiente, ahora el artista ha sido reconocido en la ciudad donde nació.

El Concejo municipal de Punta Arenas, y sus autoridades, llegaron democráticamente a que el cantante de "Ultra Solo" sea reconocido como el "Ciudadano Ilustre 2022", según dijo El Pingüino.

A través de la sesión N°52 del Concejo Municipal, las autoridades comunales reconocieron a Carlos Rain Pailacheo -su verdadero nombre- con el título de "Ciudadano Ilustre".

"Fue realizada en base al contenido de sus letras que entregan un mensaje contra el consumo de drogas, la superación personal y la delincuencia", explicaron al medio ya nombrado, mientras confirmaban que el artista prefiere estar con el cuerpo sano.

Todo sobre Famosos chilenos