La cantante canadiense Céline Dion cancela su gira europea a causa de un "problema neurológico muy raro"

08 dic. 2022 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante canadiense, Céline Dion, anunció este jueves que aplazaba su gira europea, previsto en febrero, a causa de un "problema neurológico muy raro" que afecta a sus capacidades vocales.

¿Qué dijo?

En un video de cinco minutos colgado en Instagram, explicó a sus fans con tono emocionado, en francés y en inglés, que sufre "problemas de salud desde hace mucho tiempo".

"Recientemente me diagnosticaron un problema neurológico muy raro, conocido en inglés como el 'síndrome de la persona rígida' (stiff-person syndrome)", explicó.

Ese problema implica una rigidez progresiva a nivel muscular. Afecta principalmente las caderas y extremidades, y provoca espasmos en el paciente.

El problema impide "utilizar las cuerdas vocales", sostuvo en el video.

"No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro", añadió.

La intérprete de "My heart will go on" ya había evocado en la pasada primavera esos espasmos, que la obligaron a aplazar también sus conciertos europeos.

Como parte de la gira europea del "Courage World Tour", Dion tenía previsto arrancar sus conciertos en la República Checa en febrero.

"Me apena enormemente tener que decirles que no estaré lista para reanudar mi gira en Europa en febrero", explicó Dion, que aseguró que está siendo tratada por un "excelente equipo médico".

El festival francés de Vieilles Charrues, donde Dion iba a dar un concierto el 13 de julio, decidió anular totalmente el espectáculo y reembolsar 55.000 entradas ya vendidas.

Todo sobre Famosos