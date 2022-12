"Se fue de patada": Actriz Claudia Pérez revela verdadera razón por la que echó de la casa a su marido Rodrigo Muñoz

03 dic. 2022 - 17:30 hrs.

Hace unos días, el actor Rodrigo Muñoz, en un programa de televisión, bromeó tras confirmar que su mujer lo había echado de su casa nuevamente, debido a motivos que no tuvo miedo en revelar.

Sin embargo, hasta ahora no se había conocido la otra cara de la moneda, pero Claudia Pérez, su esposa, no aguantó más y habló sobre las verdaderas razones por las que le pidió a su marido que abandonara su hogar.

En entrevista con Podemos Hablar, la actriz reaccionó a los dichos de su pareja en ese mismo lugar. "¡Mentira! ¡Qué mentiroso!", dijo la intérprete.

"El que no haya regado la planta, esa gota que no cayó en la planta, fue la gota que rebalsó el vaso. Y por eso se fue de patada", explicó Claudia. En este instante, la mujer no pudo evitar confesar los problemas con Muñoz.

"Rodrigo no sabe que existe la escoba, la aspiradora... Él cree que solamente está la cocina y que se lavan los platos. Además, que no me mató cualquier planta, me mató una camelia", siguió relatando.

Tras estas confesiones, se le preguntó a la actriz si es que era cierto que Rodrigo se iba de casa cada cierto tiempo. "Sí, lo que pasa es que no se va, ese es el problema, es como con elástico la cuestión".

Claudia también contó de una vez en la que supuestamente estaban separados con Muñoz y lo encontró en su cama.

"Llevábamos más de seis meses separados y yo estaba saliendo a carretear, Lo pasé muy bien y de repente, con la persona que estaba saliendo, le dije 'oye, querí ir para la casa'... Por suerte no fue, porque llegué a mi casa y estaba metido dentro de la cama", relató Claudia.

Declaración de Rodrigo Muñoz

Rodrigo anteriormente ya había comentado las razones por las que lo echaron de su casa, dando a conocer que tras una discusión con su esposa y el jardín que tienen, tuvo que irse.

"Vivo con puras mujeres, entonces es complicado, porque no tienen parámetros de cómo nos comportamos los hombres", comenzó explicando el actor.

"Por ejemplo, soy el encargado de regar el patio, ella el jardín. Un día llega la Claudia y me dice 'me mataste una planta. Estaba hermosa y no la regaste'", agregó sobre su última discusión.

En la misma línea, confesó que "por la planta me echaron hace poco", y aprovechó de descargar su frustración diciendo en tono de broma: "Maldita planta, la odio, un gladiolo. Lo ahorcaría".

