De lo sencillo a lo elegante: Los tres looks que Kate Middleton lució al llegar a Estados Unidos con William

Kate Middleton y William, los príncipes de Gales, realizan una visita a Estados Unidos luego de ocho años sin ir al país norteamericano. Esta es, además, la primera gira que realizan tras la muerte de la reina Isabel II.

La pareja británica acaparó todas las miradas desde su llegada y, por supuesto, los amantes de la moda y el estilo estaban atentos a los looks que eligió Kate para la importante ocasión.

Los representantes de la familia real llegaron para participar en la ceremonia del Earthshot Price, una iniciativa del príncipe William para apoyar a quienes trabajan por la preservación del planeta.

Todo sobre Kate Middleton

La agenda de compromisos de los príncipes de Gales comenzó con su bienvenida al llegar a Boston, donde los recibió el alcalde de la ciudad junto a Carolina Kennedy, hija del fallecido expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

Para este día Kate apostó por un traje muy sobrio, compuesto por un pantalón de corte alto y una chaqueta de un solo botón de uno de sus diseñadores favoritos, Alexander McQueen; la prenda está valorada en 4.000 dólares.

El outfit lo completó con un suéter de cuello alto y los aros de zafiro de la colección de joyas de la princesa Diana. Aunque no se sabe si fue intencional o no, la princesa y su esposo lucieron combinados durante su arribo a Boston.

Luego de este evento correspondió acudir al encendido del ayuntamiento de la ciudad, por lo que la princesa decidió realizar su primer cambio de look.

The Prince and Princess of Wales have arrived Boston for the second annual #EarthshotPrize Awards Ceremony.



💚 Some of the city’s landmarks were lit up Green to mark the start of the countdown to Friday’s ceremony.



🔗 https://t.co/X22wTfRjsLpic.twitter.com/KumBaDrjHF