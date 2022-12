"Es mi alma gemela": Nicole 'Luli' Moreno encontró el amor en el gimnasio y ya lleva dos meses pololeando

01 dic. 2022 - 11:00 hrs.

Desde que comenzó su carrera en el mundo del fitness, Nicole "Luli" Moreno ha cosechado una serie de logros deportivos, pero esta nueva vida no solo le ha traído reconocimientos, sino que también muchas cosas buenas.

Una mejor calidad de vida, mejor salud y también el amor. Sí, la popular figura de la televisión encontró el amor mientras entrenaba en un gimnasio, y así ya lleva dos meses de pololeo con quien dice es su "alma gemela".

El enamorado de Luli es Italo Grottini, un emprendedor de 35 años que es dueño de una marca de suplementos deportivos, que asegura que en la modelo farandulera encontró "todo lo que buscaba en una mujer".

"Encontré todo lo que buscaba en una mujer"

Grottini contó en Las Últimas Noticias (LUN) que, pese a que no era su intención, la historia de amor comenzó un día en que se acercó a Nicole durante su entrenamiento.

"No buscaba coquetear, sino que hablar sobre nutrición. Hablamos de lo que hacía cada uno y nos dimos cuenta que los dos estábamos solteros. Nos empezamos a gustar y desde entonces no nos separamos. Me encanta que sea tan alegre y disciplinada", dice.

"En ella encontré todo lo que buscaba en una mujer: una compañera de verdad. Tenemos una compatibilidad del 100%", asegura.

El enamorado de la rubia dice que su gran panorama es entrenar y comer saludable, dejando en claro que, pese al histórico episodio de la farándula local que Luli protagonizó con Eugenia Lemos, la pareja no come ningún postre.

Para el último torneo que Nicole Moreno ganó hace 10 días, Grottini fue el encargado de entrenar a su polola. En esta tarea se enfocaron en su nutrición y en un cambio de rutina: "Como quería que su cintura luciera mejor, le dije que parara de hacer abdominales", detalló a LUN.

"Es mi alma gemela"

Tan estusiasmado como Grottini se encuentra Luli, quien señala que esta es la primera relación en que puede ser ella misma. "Él me consiente, es mi alma gemela... Es todo lo que quiero, congeniamos muy bien. Me da un amor puro y leal, no hemos tenido peleas, es mi partner, mi confidente", dice la blonda.

"Me ha demostrado que me ama, no me pone límites en lo que visto, ni en mi personalidad. Primera vez que me dejan ser yo misma", agrega la enamorada Nicole Moreno.

