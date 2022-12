Un famoso actor y modelo: Así luce hoy Asa Butterfield, el protagonista de "El niño con el pijama de rayas"

01 dic. 2022 - 08:00 hrs.

"El niño con el pijama de rayas" es una película británica-estadounidense estrenada en 2008, que relata cómo fue el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de un niño.

La producción era protagonizada por Bruno, un niño alemán de 9 años, hijo de un comandante de un campo de concentración, que se hizo amigo de un niño judío de su edad que viste un uniforme similar a un pijama de rayas.

El personaje de Bruno fue interpretado por Asa Butterfield, un actor británico que comenzó su carrera en el cine en 2007, tras ser el niño de la hermandad en "Son of Rambow".

Carrera en el cine

Luego de su protagónico en "El niño con el pijama de rayas", Asa participó en el capítulo "The Beginning of the End" de la serie "Merlín", donde interpretó a Mordred.

Ya en 2010, obtuvo un papel secundario en "El Hombre Lobo", además de ser parte de "Nanny McPhee and The Big Bang".

A los 13 años, interpretó al personaje principal en la película "Hugo" y luego fue parte de filmes como "Ender's Game", "X+Y" y "The Space Between Us".

Actualidad

Actualmente, Asa Butterfield tiene 25 años y es el protagonista de la serie de Netflix "Sex Education", en donde interpreta a Otis Milburn, un adolescente de preparatoria que vive una dramática vida al ser hijo de una psicóloga especializada en sexo.

El actor suele publicar fotos de su vida mediante sus redes sociales, donde incluso mostró que modeló para Prada en enero de este año.

"Nunca pensé que estaría en una pasarela, pero aquí estamos, listos para matar. Gracias Prada", escribió en esa oportunidad.

