"Las locas Díaz": Pamela Díaz y Trini Neira realizan divertido sketch personificadas como la familia Addams

24 nov. 2022 - 11:05 hrs.

Un divertido video fue el que publicó la cuenta oficial en Instagram de Netflix Chile, junto a Pamela Díaz y su hija Trinidad "Trini" Neira, promocionando la nueva serie de la plataforma, "Merlina".

Ambas se personificaron como si fueran parte de la familia Addams, sosteniendo un divertido diálogo sobre la "prima" de Trini, quien sería Merlina, que tuvo problemas en su colegio y fue cambiada al mismo de la hija de Pamela, la Nevermore Academy.

"Las locas Díaz"

Mientras iban a bordo del auto, camino a Nevermore Academy, Díaz le dice la noticia a Trinidad, que le cayó como un balde de agua fría a la joven.

"¿Te acuerdas de tu prima gringa, la simpática, Merlina? (...) Parece que va a estudiar a tu colegio", le reveló Pamela, obteniendo una sincera respuesta de su hija. "¿Me estai hueve...? Qué lata", replicó.

A Trinidad no le cae nada bien Merlina, puesto que, según explicó, cuando eran niñas, la hija de Morticia le regaló una planta carnívora, que se terminó comiendo a su hámster.

Pamela y Trini Neira en el sketch

"Me llamó la Morticia toda urgida que necesitaba un favor, si te podías sentar con la Merlina en tu sala de clases", insistió Pamela, quien nuevamente recibió una negativa de su retoña. "No, chao, no pienso hacerme cargo de una psicópata", señaló Trini.

Ante estas respuestas, Pamela hace detener el auto y deja botada a Trinidad en un paradero, ordenándole que se vaya en transporte público. "Por bastarda te vas en micro. Toma la 107 y te vas donde tu papá", le gritó "La Fiera" a su hija en el sketch, que sacó risas de parte de sus seguidores, y el cual fue titulado por Netflix como "Las locas Díaz".

Sketch de Pamela Díaz y Trinidad Neira

