"Un animal de peluche": Demi Moore cumple 60 años y le llueven las críticas al mostrar un exótico regalo

La reconocida actriz Demi Moore acaba de cumplir 60 años y lo disfrutó con una celebración íntima dentro de un avión privado junto a sus seres queridos y sus mascotas.

La exesposa de Bruce Willis luce espectacular y nunca ha mostrado miedo de abrazar su edad. Con una larga trayectoria en la industria, comenzó a explorar el mundo de la moda con su propia línea de trajes de baño, de la cual es modelo.

Ahora compartió con sus más de tres millones de seguidores varias postales sobre el día tan especial en el que se convirtió su aniversario de vida, en el que tampoco faltó la polémica luego de que presumiera de un burro disecado.

Así celebró Demi Moore su cumpleaños

En una de las publicaciones, Demi Moore hizo un resumen de lo que fue su cumpleaños. En una primera imagen aparece con su cabellera larga y vestida con suéter y una falda holgada, mientras posaba con varios globos de colores.

Mientras que en otra instantánea aparece disfrutando del clima de invierno junto a un grupo de amigos y familiares. “Resumen de fin de semana de cumpleaños y apenas estoy empezando. ¡Me encantan los 60!”, escribió la actriz en la leyenda del post.

Luego, compartió un video en el que se le ve celebrando de lo más feliz junto a varias personas dentro de un avión privado. Mientras sostenía su perrito, se veía sonriente y agradecida de llegar a esta etapa de su vida.

La actriz tampoco se detuvo y compartió un extravagante regalo que se hizo ella misma: la figura de un burro bebé taxidermizado o disecado, que tenía apariencia de estar vivo.

“Darren el bebé burro. Increíble, hermoso, cariñoso y reflexivo trabajo dando nueva vida a una pequeña criatura cuya vida había terminado antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. Feliz de darle un lugar”, escribió junto a un video donde se ve la figura encima de un piano.

“Un animal de peluche”

Aunque Demi Moore se llevó cientos de mensajes de admiración y felicitaciones por su cumpleaños, este post generó el repudio de muchos seguidores, quienes cuestionaron el hecho de que la actriz usara a los animales para su entretenimiento.

“En serio, disculpa mi ignorancia pero ¿era esto un burro bebé vivo que alguna vez respiraba? Por favor dime que no”;“ No. No importa cómo se debata o se vea esto al final, sigue siendo un animal que está siendo visto indefinidamente sin vida propia, por placer humano”; “¿Animal de peluche? Eso es un no... Dios mío, ¿esto todavía existe? La taxidermia es asquerosa”, fueron parte de algunas de las reacciones.

