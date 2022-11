Con escarcha como nieve y luces integradas: Adamari López muestra el lujoso árbol de Navidad de su mansión en Miami

19 nov. 2022 - 20:00 hrs.

La actriz y animadora Adamari López ya está contagiada con la magia de la época de diciembre. La animadora ya puso su árbol de Navidad en casa y mostró a sus seguidores lo hermoso que va quedando.

El lujoso pino de Adamari es artificial para cuidar el medio ambiente; ella explica que no solo es una opción amable con la naturaleza, sino que es hermoso y práctico.

Todo sobre Adamari López

Cómo es el árbol de Navidad de Adamari López

La animadora puertorriqueña siempre acostumbra a mostrar a sus seguidores los arreglos que hace en su hogar. Desde las decoraciones en el cuarto de Alaïa, hasta la organización de espacios claves en su casa.

Era de esperarse que ante la cercanía de diciembre también compartiera su decoración navideña. Ella explicó, por medio de su cuenta de Facebook, que este año se adelantó en poner el arbolito porque Aniska Creations, un negocio familiar que le ayuda con la decoración, debe tomar un receso por asuntos personales.

El lujoso árbol de Navidad de Adamari López es grande, tiene escarcha que asemeja la nieve y, además, cuenta con luces integradas. Según la artista, lo que más le gusta de su pino es que es artificial y contribuye así con el cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la economía.

"En estas fechas en donde todo ha subido y la economía está muy mala, tener un arbolito que uno pueda reciclar y que podamos además cuidar el medio ambiente al no utilizar un árbol natural puede ser de gran ayuda", dijo la animadora, según reseñó People en Español.

Los colores del árbol de Adamari López

Durante estas fechas muchas mujeres están pendientes de las tendencias en cuanto a decoración, y Adamari no es la excepción. A ella le encanta que su hogar refleje paz, buen gusto y belleza.

Para su decoración escogió distintos tonos pasteles en rosa que combinó con verde y blanco escarchado. Los colores estaban reflejados en lazos, adornos y las esferas del arbolito.

Los seguidores de Adamari se mostraron felices de verla contenta y contagiada con la magia navideña, al tiempo que elogiaron su buen gusto.

“Qué belleza. Amo estas fechas por lo que significa y por su decoración. Todavía no he decidido cómo decorarlo, pero me he embullado con el tuyo Ada, está precioso”, comentó una admiradora.

Otras también le compartió sus preferencias a la hora de decorar durante estas fechas. “Qué belleza, como cada año. Felicidades, Adamari. Bueno yo no pongo árbol solo nacimiento y decoro toda la casa con guirnalda y pascua, bendiciones y besos”, dijo otra de las seguidoras.

Todo sobre Famosos