"Me eché a llorar": El generoso gesto de la protagonista de "Titanic" con una niña con parálisis cerebral

La historia de una madre soltera del Reino Unido conmovió a la actriz Kate Winslet, reconocida por su papel protagónico en la película más taquillera de la historia, “Titanic”.

Pero la intérprete, que el mes pasado cumplió 47 años de edad, no solo es recordada por ese papel que la catapultó a la fama, sino también porque en más de una ocasión se ha sumado a las causas sociales para ayudar a los más desfavorecidos.

La galardonada actriz no dudó en ayudar a Carolynne Hunter, una residente de Escocia, y madre soltera de Freya, una adolescente con discapacidad que tiene parálisis cerebral.

La joven depende de recibir oxígeno, por problemas respiratorios crónicos, y recibe atención de enfermería en el hogar las 24 horas, por lo que requiere tener equipos conectados que generan un gran gasto de energía.

