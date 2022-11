"Lo mío siempre ha sido el desafío": Nicole "Luli" Moreno comparte detalles de su preparación para nuevo torneo

13 nov. 2022 - 17:30 hrs.

En la preparación a un nuevo torneo, la modelo fitness, Nicole "Luli" Moreno, compartió con sus 1.4 millones de seguidores en Instagram, un video de su sesión de fotos para la nueva competencia en la que participará.

De acuerdo con lo que se ve en el registro, la deportista posó en un traje de baño rosado y negro, y deslumbró a la cámara.

Según lo que ha ido publicando "Luli", actualmente se encuentra inscrita con el número 79 para una competencia internacional junto a la Federación Chilena de Fisicoculturismo y Fitness.

"Lo mío siempre ha sido el desafío"

"Lo mío siempre ha sido el desafío! Para esta competencia me preparé con mucha disciplina, pasión y viviendo una preparación muy distinta a otras, lo que significó disfrutar al máximo este hermoso proceso!", expuso la modelo.

Para finalizar, "Luli" sentenció que "gracias Dios por colocar en mi camino personitas lindas en mi vida que solo quieren lo mejor para mí. Nos vemos hoy en la Noche de Campeones".

Esta publicación ha recolectado muchos comentarios de sus seguidores, quienes le envían buenos deseos en su nueva competencia, así como también halagan su estado físico.

"Ay pero como tan hermosa y disciplinada" y "Que preciosa Nicole me encanta en todo lo que has crecido y las mil bocas que has tapado con el tiempo. Eres preciosa", han sido algunos de los mensajes.

Asimismo, en sus historias de Instagram ha ido mostrando más en detalle los procesos por los que ha debido pasar para acceder a un puesto en el torneo. Una de las primeras pruebas que le hicieron fue la de peso.

